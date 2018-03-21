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Рубль вечером слегка растет к доллару и стабилен к евро, не замечая нефть по $69


Рынки / Валюта

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером повышался к доллару и стабилизировался к евро, отыгрывая курсовые колебания основной валютной пары на форекс.

Рост рынка нефти в район отметки 69 долларов за баррель сорта Brent и обновление ею максимумов с начала февраля остается незаметным для рубля на фоне общего падения аппетита к риску перед решением ФРС, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.35 мск снижался на 0,26 рубля - до 57,27 рубля, курс евро - на 0,03 рубля, до 70,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЙ ПО СТАВКАМ

Курс рубля к доллару слегка рос и немного менялся к евро вечером, отыгрывая повышение европейской валюты на форекс в район уровня 1,23 доллара.

При этом рост рынка нефти в район максимумов с начала прошлого месяца – около 69 долларов за баррель марки Brent - остается незамеченным со стороны курса рубля. В итоге рублевая цена "черного золота" уже поднялась выше уровня 3,95 тысячи рублей за баррель – к очередному максимуму за несколько недель.

Нефть реагирует на данные о запасах. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 марта, снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей.

В то же время рубль сейчас отвязался от нефти и слабо реагирует на ее рост. Сказывается общее снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках перед оглашением Федрезервом решения по базовой ставке. Ожидается ее повышение до 1,5-1,75% годовых. Важным будет прогноз регулятора по темпам роста показателя до конца года. Опасения по поводу ужесточения ДКП давят на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль.

При этом ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу усиливает давление именно на рубль из-за снижения спреда между долларовыми и рублевыми ставками, что снижает привлекательность carry trade в пользу рубля, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро вечером торговались разнонаправленно к рублю в пределах 0,5%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль выглядит готовой к продолжению нисходящей коррекции в район 56,85, но этот сценарий может быть реализован лишь при отсутствии сюрпризов от ФРС, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Пара евро/рубль при должной поддержке нефтяных цен в ближайшие часы может взять курс вниз - на 70, считает она.

"Основным риском для фондовых рынков и рисковых активов (таких как рубль) в среду вечером станут оптимистичные прогнозы ФРС по состоянию национальной экономики. Если регулятор переусердствует с оптимизмом, в четверг рынки могут охватить продажи и наоборот – если тон ФРС будет нейтральным, рубль имеют неплохие шансы на рост", - добавила Кожухова.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 69,9-71,1 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

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