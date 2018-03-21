ОБЗОР: Рынок акций РФ вырос на позитиве от нефти и росте бумаг Сбербанка

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ вырос по основным индексам на позитиве от нефти и на росте бумаг Сбербанка SBER.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,79% - до 2309,36 пункта, индекс РТС - на 1,12%, до 1270,08 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.38 мск снижался на 19 копеек - до 57,35 рубля, курс евро - на 7 копеек - до 70,34 рубля.

Майский фьючерс марки Brent рос на 2,48% - до 69,09 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались на положительной территории во многом благодаря акциям Сбербанка и скачку нефтяных цен, отмечает аналитик "Велес Брокер" Елена Кожухова.

"В среду российский фондовый рынок смог продолжить отыгрывать потери предыдущей недели. При этом у "медведей", учитывая внешний фон, фактически не было шансов. Так, основой для роста наших акций выступила динамика рынка энергоносителей, где, на фоне данных по запасам углеводородов в США, нефть марки Brent поднялась выше 69 долларов", - в свою очередь замечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Привилегированные акции Сбербанка подскочили к закрытию торгов на 7,61% - до 222 рублей, обыкновенные акции – на 4,56%, до 268,88 рубля после обещания главы банка Германа Грефа высоких дивидендов на встрече с президентом РФ.

Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Сбербанк пока не определил сумму дивидендов за 2017 год, но обещает очень серьезный объем выплат. Банк в принципе договорился с министерством финансов о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведет к тому, что достаточность капитала банка выйдет на необходимый уровень — 12,5%, добавил он.

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о размере дивидендных выплат на заседании в апреле. Греф в январе говорил, что банк может увеличить дивиденды за 2017 год до 35% от чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% - до 748,7 миллиарда рублей. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).

Сбербанк в декабре презентовал инвесторам в Лондоне новую стратегию, согласно которой к 2020 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 триллиона рублей, а дивиденды — до 50% прибыли. Дивидендная политика банка предусматривает, что решение об увеличении дивидендов к 2020 году до 50% прибыли будет учитывать ряд факторов, в том числе необходимость поддержания уровня базового капитала не ниже 12,5%.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Фосагро" PHOR снизились на 1,71% на фоне публикации данных по МСФО за четвертый квартал и весь 2017 год.

Как сообщила компания, чистая прибыль группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2017 году упала в 2,4 раза по сравнению с показателем 2016 года и составила 25,33 миллиарда рублей по МСФО.

Выручка "Фосагро" за четвертый квартал выросла на 14% - до 45,8 миллиарда рублей, в результате выручка за полный год составила 181,4 миллиарда рублей (снижение на 3%). EBITDA за четвертый квартал составила 12,8 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 28%. EBITDA за весь 2017 год составила 51,3 миллиарда рублей, снизившись на 29%.

"Дивидендная доходность акций "Фосагро" за 2017 год может составить 1,7-2%, это больше, чем предполагалось ранее, и эта информация в ближайшие дни может вытянуть бумаги выше текущих уровней. Реестр для получения дивидендов "Фосагро" закроется 13 июня, последний день для покупки акций 9 июня. Техническая картина показывает, что бумаги "Фосагро" могут просесть в область 2283-2290 рублей, откуда может начаться волна восстановления в сторону 2340 рублей", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Акции "Лукойла" LKOH выросли на 0,36% на позитивных данных по МСФО за 2017 год.

Так, чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2017 году выросла в два раза и составила 418,8 миллиарда рублей. EBITDA компании увеличилась на 14% и составила 831,6 миллиарда рублей.

"Основной вклад в положительную динамику финансовых показателей внесли курсовые переоценки, рост цен на сырье, расширение объемов продаж и трейдинга, а также смена курса в сторону увеличения высокомаржинальных объемов внутри структуры добычи нефти. Компания, помимо этого, неплохо поработала с сокращением всего спектра издержек. Акции "Лукойла" остаются неподалеку от пиков, но для обновления максимума нужно сохранение конъюнктуры положительной", - говорит Бодрова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Уралкалия" (4,84%), ММК (4,44%), префы "Селигдара" SELG(4,1%), "М.Видео" (2,55%), префы "Транснефти" (2,43%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(2,36%) и акции ОГК-2 (2,01%).

Среди лидеров падения - акции ИСКЧ (-5,56%), "Полюса" (-2,24%), "Соллерса" SVAV(-0,69%) и акции "Газпрома" GAZP(-0,66%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились к уровням в 2300 и 1275 пунктов, закрепление выше которых будет выступать позитивным для "быков" сигналом и увеличит шансы движения индикаторов к годовым максимумам, считает Кожухова из "Велес Брокер". Показания дневных графиков в целом не исключают подобного сценария, добавляет она.

Зварич из "Фридом Финанс" отмечает, что несмотря на закрепление индекса Мосбиржи выше 2300 пунктов, пока говорить о продолжении роста преждевременно. Фактически рынок зажат в узком коридоре между уровнями 2275-2325 пунктов, считает он. Пробой одной из этих границ может указать дальнейшее направление среднесрочного движения, полагает аналитик.