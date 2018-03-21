ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 п. п. - до 1,5-1,75% годовых

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 20-21 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.