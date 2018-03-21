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ФРС США по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 г


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам мартовского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседании, завершившемся в среду - ред.), до среднего уровня в 2,25%, следует из экономического прогноза регулятора.

Таким образом, ФРС сохранила декабрьский прогноз по количеству повышений ставки в 2018 году.

ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.

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