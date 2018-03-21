Рубль вырос еще на 10 коп к доллару и не изменился к евро на решении ФРС США по ставке

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Рубль вырос в моменте еще на 10 копеек к доллару и не изменился к евро на ожидаемом решении ФРС США по ставке, следует из данных Московской биржи.

К 21.13 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 35 копеек - до 57,18 рубля, курс евро немного замедлил снижение и опускается на 6 копеек - до 70,36 рубля.

На сообщении доллар к рублю ускорил снижение, потерял еще 10 копеек и падал уже на 37 копеек, до 57,16 рубля, евро на новостях продолжал торговаться в районе 70,28 рубля, теряя 13 копеек.

При этом майский фьючерс марки Brent продолжал расти и поднимался на 2,97% - до 69,42 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.