ФРС США по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 г

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МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам мартовского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседании, завершившемся в среду - ред.), до среднего уровня в 2,25%, следует из экономического прогноза регулятора.

Таким образом, ФРС сохранила декабрьский прогноз по количеству повышений ставки в 2018 году.

ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.

Согласно графику dot plot (прогнозу динамики ставки), шесть представителей регулятора ожидают, что ставка в 2018 году будет повышена до среднего уровня в 2,125%. Еще шесть представителей прогнозируют повышение ставки до среднего уровня в 2,375%. Один представитель считает, что ставка должна быть повышена до 2,625%.

В 2019-2020 годах члены совета регулятора ожидают более резких темпов повышения ставки. В 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза вместо ожидавшихся в декабре двух - до среднего уровня в 2,875%. В 2020 году ожидается подъем ставки до среднего уровня в 3,375%. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 3%.