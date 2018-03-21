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Фондовые индексы США начали снижаться после решения ФРС по ставке


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы в среду перешли к снижению после оглашения решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.51 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,13% - до 24695,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,5%, до 7330,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2711,38 пункта.

До оглашения итогов мартовского заседания ФРС индекс Dow Jones рос на 0,5%, NASDAQ - на 0,27%, S&P 500 - на 0,33%.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых.

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