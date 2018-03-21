Курс доллара ускорил темпы снижения после публикации итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Курс доллара ускорил темпы снижения на фоне ожидаемого повышения процентной ставки Федрезерва США и сохранения планов по количеству ее повышений в 2018 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.05 мск курс евро к доллару рос до 1,2334 доллара за евро с 1,2241 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,09 иены за доллар со 106,54 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,57% - до 89,86 пункта.

До объявления итогов заседания ФРС США 20-21 марта пара евро и доллар торговалась на уровне 1,2274 доллара, доллар к иене - вблизи уровня 106,24 иены. Индекс доллара опускался до 90,13 пункта.

ФРС США по итогам заседания 20-21 марта ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП страны на 2018 и 2019 годы - до 2,5% и 2,4% соответственно.

При этом регулятор по-прежнему прогнозирует три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%, то есть еще два, кроме мартовского повышения. Трейдеры надеялись, что на фоне уверенных темпов развития рынка труда и экономики США в целом ФРС могла пересмотреть количество повышений ставки до четырех.