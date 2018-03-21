ОБЗОР: Сбербанк по рыночной капитализации стал дороже "Газпрома" и "Роснефти" почти вдвое

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Бумаги Сбербанка SBER по итогам торгов на Московской бирже после обещания главы банка Германа Грефа выплатить высокие дивиденды за 2017 год выросли на 4,56-7,6%, таким образом общая рыночная капитализация банка превысила капитализацию "Газпрома" GAZP в 1,8 раза и во столько же – "Роснефти" ROSN.

Привилегированные акции Сбербанка подскочили к закрытию торгов на 7,61% - до 222 рублей, обыкновенные акции – на 4,56%, до 268,88 рубля.

По итогам торгов общая рыночная капитализация Сбербанка составила чуть более 6,026 триллиона рублей, капитализация "Газпрома" - более 3,35 триллиона рублей, "Роснефти" - почти 3,365 триллиона рублей.

Однако максимальную капитализация крупнейший в России банк с госучастием показал 26 февраля, когда обошел одни из самых дорогих европейских континетнальных банков — BNP Paribas и Banco Santander и смог подняться до 6,276 триллиона рублей, или 91,243 миллиарда евро.

ЧТО ОБЕЩАЛ ГРЕФ

Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Сбербанк пока не определил сумму дивидендов за 2017 год, но обещает очень серьезный объем выплат. Банк в принципе договорился с министерством финансов о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведет к тому, что достаточность капитала банка выйдет на необходимый уровень — 12,5%, добавил он.

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о размере дивидендных выплат на заседании в апреле. Греф в январе говорил, что банк может увеличить дивиденды за 2017 год до 35% от чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% - до 748,7 миллиарда рублей. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).

Сбербанк в декабре презентовал инвесторам в Лондоне новую стратегию, согласно которой к 2020 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 триллиона рублей, а дивиденды — до 50% прибыли. Дивидендная политика банка предусматривает, что решение об увеличении дивидендов к 2020 году до 50% прибыли будет учитывать ряд факторов, в том числе необходимость поддержания уровня базового капитала не ниже 12,5%.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов также обратил внимание, что, по данным главы Сбербанка, которые он озвучил во вторник журналистам, доля американских инвесторов в акциях Сбербанка, находящихся в свободном обращении, выросла за 2017 год на 1,5 процентного пункта, до 40%. "Если по годам разложить, получается, что на текущий момент сейчас самый высокий процент иностранных фондов находится в бумаге", - сказал он.

Однако аналитик замечает, что пока выплата "впечатляющих" дивидендов находится на стадии рассмотрения и пока мы видим типичные ожидания игроков рынка роста дивидендов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА БУМАГ

"В последние годы Сбербанк направлял на выплаты акционерам 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом рассматривается возможность пересмотра дивидендной политики в сторону увеличения (50% прибыли по МСФО к 2020 году)", - напоминает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Если в апреле подтвердится увеличение дивидендов уже в этом году до 50% от прибыли, то бумага будет популярной у инвесторов (в том числе иностранных), а к лету бумагам по силам достичь 250 рублей за акцию, считает аналитик.

Однако, что касается роста обещанной доходности, то если брать сегодняшний взлет на словах Грефа, то по обыкновенным акциям она получалась порядка 4,5%, а по префам – где-то 5,2-5,3%, подсчитал Дроздов из "Финама". "Это не такие уж шикарные дивиденды, если посмотреть, есть еще компании примерно с такими же предложениями. Тем не менее, на нашем рынке, с точки зрения ликвидности, лучшей бумаги нет", - сказал он.

Он также обратил внимание, что при росте бумаг, дивиденды в процентном отношении к стоимости одной акции станут еще ниже.

"Это любимая бумага для открытия коротких позиций на нашем рынке: много физлиц любят "шортить" Сбербанк, что можно было наблюдать ближе к концу сегодняшней торговой сессии. Я бы сейчас не советовал открывать короткие позиции как по префам, так и по обыкновенным акциям", - сказал он.