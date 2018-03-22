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Первичное предложение криптовалюты "петро" стартовало в Венесуэле


Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 22 мар /ПРАЙМ/. Первичное предложение (ICO) криптовалюты "петро" стартовало в среду в Венесуэле, сообщил министр по делам науки и технологий страны Угбель Роа.

"ICO "петро" стартовало", - написал он в Twitter. Предполагается прогрессивный механизм продаж. Всего планируется выпустить 100 миллионов "петро", из них 82,4 миллиона были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта.

Как сообщает агентство AVN, за месяц поступили заявки на покупку криптовалюты на 5 миллиардов долларов из 127 стран, в том числе России, США, Испании, Южной Кореи, Кубы, Японии, Франции и Китая.

44% из 82,4 миллиона "петро" предлагается для частной предпродажи и первичного публичного предложения, 38,4% - для частной продажи, а 17,6% останется у управления криптовалют Венесуэлы.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро". Тогда же президент Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы.

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