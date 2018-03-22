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События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 марта


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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUDАвстралия - Изменение уровня занятости (февраль)12,5 тыс17,5 тыс (факт)
3:30 AUDАвстралия - Изменение полной занятости (февраль) -53,2 тыс64,9 тыс (факт)
3:30 AUDАвстралия - Уровень безработицы (февраль)5,50%5,6% (факт)
11:00 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)55,955,6
11:00 EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)57,457
11:30 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)60,659,8
11:30 EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (март)55,355
11:30 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
12:00 EURГермания - Индекс деловых ожиданий (март)105,4104,4
12:00 EURГермания - Оценка текущей ситуации (март)126,3125,7
12:00 EURГермания - Индекс делового климата IFO (март)115,4114,8
12:00 EURЕврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)58,658,1
12:00 EURЕврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)57,156,7
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (март)56,256
12:30 GBPВеликобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль)1,50%1,20%
12:30 GBPВеликобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)0,10%0,40%
12:30 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж (г/г) (февраль)1,60%1,30%
12:30 GBPВеликобритания - Объём розничных продаж (м/м) (февраль)0,10%0,40%
15:00 GBPВеликобритания - Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (март)00
15:00 GBPВеликобритания - Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (март)00
15:00 GBPВеликобритания - Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март)99
15:00 GBPВеликобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (март)435 млрд ф.ст.435 млрд ф.ст.
15:00 GBPВеликобритания - Решение MPC по процентной ставке (март)0,50%0,50%
15:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице226 тыс225 тыс
16:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)55,356
16:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)55,955,8
20:00 GBPВеликобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
22:00 CADКанада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 16.03)455,2 млрд долл (на 09.03)
 RUBБанк Санкт-Петербург - финансовая отчетность по МСФО за 2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUBБанк Санкт-Петербург - телефонная конференция для инвесторов и аналитиков
 RUBPolymetal Int - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBРаспадская - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBМРСК Урала - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBМ.Видео - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBМ.Видео - День инвестора
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