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Биржи АТР закрылись в основном снижением после решений ФРС США и ЦБ Китая


Рынки / Индексы

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга преимущественно снизились после того, как ФРС США впервые в текущем году повысила базовую ставку, а вслед за ним краткосрочную процентную ставку повысил и Народный банк (ЦБ) Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,44%, до 2496,02 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,53%, до 3263,48 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1849,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index потерял 1,1%, до 31071,05 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, достигнув 5937,2 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,99%, до 21591,99 пункта.

В среду вечером Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. В то же время регулятор повысил прогноз роста экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год показатель также улучшен - до 2,4% с 2,1%. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.

"Заявления ФРС показали, что регулятор стремится найти баланс между тем, чтобы продемонстрировать необходимость повышения ставок в долгосрочной перспективе, и тем, чтобы не слишком сильно раскачивать настроения на рынке, который ждет три повышения в 2018 году", - приводит телеканал CNBC мнение стратега J.P. Morgan Asset Management Тая Хуэя (Tai Hui).

Вслед за решением ФРС ЦБ Китая объявил о повышении ставки по сделкам обратного РЕПО впервые с начала года - на 5 базисных пунктов, до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной. Китайский центробанк повысил краткосрочные процентные ставки также впервые в этом году.

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