FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Бумаги компаний РФ на LSE преимущественно дорожают


Рынки / Акции

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,65%, до 5,58 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,31%, до 67,75 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,36%, до 139,4 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дешевели при этом на 0,16% - до 4,89 доллара, "Газпром нефти" - на 0,2%, до 25,55 доллара.

Цена бумаг ВТБ поднималась на 0,19%, до 2,08 доллара, Сбербанка SBER - снижалась на 0,5%, до 19,41 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,22%, до 23,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличивались в стоимости на 0,81%, до 19,24 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,33%, до 15,37 доллара. Стоимость расписок НЛМК поднималась на 0,29% - до 25,98 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 0,4%, до 19,4 доллара, стоимость расписок "Ленты" сохранялась на уровне предыдущего закрытия в 5,83 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS росли в цене на 0,73%, до 4,16 доллара.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ