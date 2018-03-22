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Биржи Европы снижаются вслед за рынками США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж в четверг демонстрируют негативную динамику после того, как американские рынки снизились на фоне решения Федеральной резервной системы США о повышении базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.16 мск французский индекс CAC 40 снижался на 0,28%, до 5224,85 пункта, немецкий DAX - на 0,54%, до 12242,33 пункта, британский FTSE 100 - на 0,22%, до 7023,63 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что в среду американские индексы закрылись снижением на 0,2-0,3% после того, как ФРС впервые в текущем году повысила базовую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.

"Вчерашнее заседание ФРС и пресс-конференция по его итогам показали, что курс ведомства существенно не поменялся. Но подтверждение прогноза, что в этом году ставки будут повышены только трижды, а не четырежды, вызвало спад на рынках", - отмечают аналитики компании "Сбербанк SBER КИБ" в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В то же время участники торгов обратили внимание на внутренние макроэкономические новости. Исследовательская организация Markit Economics сообщила в первые часы торгов, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте снизился до 55,3 пункта с 57,1 пункта в феврале. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 56,7 пункта.

Кроме того, индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, в марте упал до минимума за 11 месяцев в 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, при этом совпав с прогнозом аналитиков.

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