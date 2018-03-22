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Акции "Распадской" обвалились на 15% на рекомендации не выплачивать дивиденды за 2017 г


Индустрия / Рынки / Валюта / Компании

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Акции "Распадской" ускорили снижение и уже падали почти на 15% на рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2017 год, следует из данных Московской биржи.

К 13.23 мск акции компании дешевели на 10,22% (ранее уже обваливались на 14,9% - до минимума с 9 февраля в 98,6 рубля). При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,7%.

Как сообщила в четверг компания, совет директоров "Распадской" рекомендовал акционерам не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года. Годовое собрание акционеров компании состоится 17 мая, дата закрытия реестра для участия в нем - 22 апреля.

Ранее руководство компании не исключало возможность выплаты дивидендов по итогам 2017 года на фоне улучшения конъюнктуры на рынке угля. Компания с 2009 года начислила дивиденды только один раз — это были промежуточные выплаты по итогам первого полугодия 2011 года в размере 5 рублей на акцию, всего на 3,9 миллиарда рублей.

"Распадская" RASP объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

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