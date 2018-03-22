Евро дешевеет к доллару на снижении индекса деловой активности в еврозоне

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Курс евро в ходе дневных торгов четверга опускается к доллару после публикации рекордно низких за несколько месяцев показателей деловой активности в еврозоне и делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,2321 доллара с 1,2338 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене падал до 105,51 иены со 106,05 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 89,68 пункта.

Согласно обнародованным ранее в четверг данным исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте снизился до 55,3 пункта с 57,1 пункта в феврале. Эксперты прогнозировали снижение показателя лишь до 56,7 пункта. Предварительный показатель марта стал самым низким за последние 14 месяцев.

Кроме того, как сообщил исследовательский институт IFO, индекс делового климата в Германии в марте упал до 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, совпав с ожиданиями аналитиков. Таким образом, индикатор показал минимум за 11 месяцев.

Тем не менее, эксперты считают, что сегодняшняя статистика не сигнализирует о существенных проблемах в европейской экономике. "Хотя снижение композитного PMI с 57,1 до 55,3 является довольно резким, его непосредственное влияние на экономику ограничено", - сказал в интервью газете Financial Times старший экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn). "Компании продолжают набирать обороты быстрыми темпами, и перспективы роста в текущем году все еще позитивны", - считает эксперт.

Вместе с тем, валютные рынки продолжают реагировать на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в среду впервые в текущем году повысил базовую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует всего три повышения ставки в 2018 году до среднего уровня в 2,25%.