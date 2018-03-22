МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается на внешнем негативе, связанном как с геополитикой, так и с падением цен на нефть.

Индекс Мосбиржи к 17.10 мск снижался на 0,9% - до 2288,57 пункта, индекс РТС - на 0,51%, до 1263,61 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 16 копеек - до 57,04 рубля, курс евро - на 9 копеек - до 70,28 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался на 0,87% - до 68,86 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"После позитивного старта дня российский рынок ушёл в минус, где и оставался до середины торгов. Вновь стоит говорить о том, что внешнеполитический фон оказывает негативное влияние. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается примерить на себя костюм "железной леди", который в своё время носила Маргарет Тэтчер. Она пытается убедить европейских союзников поддержать позицию Лондона и также зачистить дипломатические миссии РФ по всей Европе", - комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Акции "Распадской" днем падали почти на 15% на рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2017 год.

К текущему моменту акции дешевеют на 9,01% - до 105,4 рубля (ранее уже обваливались на 14,9% - до минимума с 9 февраля в 98,6 рубля).

Как сообщила в четверг компания, совет директоров "Распадской" рекомендовал акционерам не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года. Годовое собрание акционеров компании состоится 17 мая, дата закрытия реестра для участия в нем - 22 апреля.

Впрочем, как говорится в сообщении компании, совет директоров "Распадской" может объявить устойчивую дивидендную политику при сохранении высоких цен на уголь.

Ранее руководство компании не исключало возможность выплаты дивидендов по итогам 2017 года на фоне улучшения конъюнктуры на рынке угля. Компания с 2009 года начислила дивиденды только один раз — это были промежуточные выплаты по итогам первого полугодия 2011 года в размере 5 рублей на акцию, всего на 3,9 миллиарда рублей.

"Если бы компания выплатила половину прибыли акционерам, то доходность дивиденда была бы более 11%. По всей видимости, не стоит ожидать дивиденда от компании в этом году. Бумаги будут оставаться спекулятивными на протяжении многих месяцев. Крупные фонды, на мой взгляд, не будут увеличивать позиции в бумаге, ведь акции "Распадской" не входят в основные индексы и вряд ли туда в этом году попадут", - комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "М.Видео", крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева), поднимаются на 3,13% на фоне позитивных данных по МСФО за 2017 год.

Так, чистая прибыль в 2017 году по МСФО увеличилась на 25,4% по сравнению с показателем 2016 года и составила 6,954 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "МРСК Центра" MRKC(4,17%), ИСКЧ (2,35%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(0,87%), акции "Интер РАО" IRAO(0,78%), "Норникеля" (0,63%) и акции "ВСМПО-Ависма" (0,4%).

Среди лидеров падения – акции "Уралкалия" (-2,99%), "Энел Россия" (-2,09%), "Аэрофлота" AFLT(-1,91%), "Полюса" (-1,81%), Polymetal (-1,74%), "Магнита" MGNT(-1,73%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-1,61%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца торговой сессии Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает плавного снижения российских индексов акций. Влияние политических новостей на рынок постепенно будет усиливаться, вынуждая инвесторов формировать защитные позиции в облигациях и продавать акции и валюты развивающихся стран, поясняет она.

До конца дня настроения на российских площадках могут ухудшиться в случае негативного открытия дня в США и ускорения падения нефтяных цен, считает аналитик "Велес Брокер" Елена Кожухова. В целом биржи РФ вновь держатся достаточно обособленно и лишь частично следуют за мировым настроем, добавляет аналитик.