Акции Apple снижаются пятый день подряд, но Morgan Stanley видит повод для оптимизма

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. В технологическом секторе и на американском рынке в целом продолжается спад. Акции Apple <AAPL> Inc. опустились в начале торгов на 0,93% и могут завершить со снижением пятую сессию подряд, сообщает Dow Jones.

Это будет самый длинный спад с ноября прошлого года, когда бумаги Apple также дешевели в течение пяти дней, до 15 ноября. Акции Apple потеряли уже 6,4% относительно рекордного уровня закрытия в 181,72 доллара, достигнутого 12 марта.

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти пытается развеять опасения инвесторов. Она подтвердила по акциям Apple рейтинг "выше рынка" с целевой стоимостью 203 доллара, что на 19% превышает текущий уровень.

"Рынок смартфонов переходит к стадии зрелости, и Apple будет непросто добиться внушительного роста выручки от iPhone. Некоторые делают вывод от том, что лучшие дни Apple позади, – пишет она. – Мы считаем иначе. Мы думаем, что благодаря доходу от сервисов платформа Apple будет расти в стоимости".

С начала года акции Apple подросли на 0,5%. Технологический индекс Nasdaq 100 за то же время вырос на 6,2%, а Dow Jones Industrial Average – на 1,0%.