Биржи Европы закрылись снижением более чем на 1% на опасениях торговой войны США с Китаем

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга в минусе более чем на 1% на фоне опасений инвесторов о возможности торговой войны между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 снизился на 1,16% - до 6957,25 пункта, французский CAC 40 - на 1,38%, до 567,21 пункта, немецкий DAX - на 1,7%, до 12100,08 пункта.

Европейские индексы снизились, поскольку трейдеры ожидали подписание меморандума президентом США Дональдом Трампом "о борьбе с экономической агрессией Китая". Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявлял, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

Уже после закрытия европейских бирж Трамп подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования. Президент сказал, что относится к Китаю как к друзьям и уважает президента КНР Си Цзиньпина, однако у США самый большой торговый дефицит из всех стран мира.

Региональная статистика тоже не поддержала индексы Европы. Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в марте снизился до 55,3 пункта с 57,1 пункта в феврале. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя - до 56,7 пункта.

В то же время индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, в марте упал до минимума за 11 месяцев в 114,7 пункта с показателя февраля в 115,4 пункта, совпав с прогнозом аналитиков.