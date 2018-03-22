ОБЗОР – Рубль снижается к доллару и евро на фоне ослабления аппетита к риску

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль снижается к доллару и к евро вечером в четверг, отыгрывая сползание рынка нефти в район 69 долларов за баррель, говорят аналитики.

Снижение аппетита к риску на глобальных рынках добавляет давления на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.06 мск повышался на 27 копеек — до 57,15 рубля, курс евро - на 13 копеек — до 70.32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля вечером снижался к доллару и к евро на нейтрально-негативном внешнем фоне.

ФРС США в среду ожидаемо повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых, но при этом заявила о планах еще два раза поднять ее в этом году, тогда как многие эксперты ожидали еще минимум три повышения.

В то же время, фондовые рынки ощутимо снизились в четверг на фоне опасений по поводу торговых войн, инициируемых США против производителей стали и алюминия, а также — против китайских компаний различных секторов.

Стоимость нефти сползла в район 69 долларов за баррель, не сумев выйти на психологически значимую отметку 70 долларов. Впрочем, рубль не рос, реагируя на удорожание "черного золота", и приостановка этого удорожания не добавила оптимизма рублевым "быкам", отмечают трейдеры.

В то же время, приближающийся налоговый период оказывает определенную поддержку рублю.

В итоге курсы доллара и евро вечером подрастали на 0,2-0,5%. Рублевая цена "черного золота" остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятницу внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Условия для дальнейшего смягчения процентной политики ЦБ практически не изменились с момента последнего заседания регулятора 9 февраля, когда ключевая ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, добавил он.

По его словам, после резкого снижения в конце января-начале февраля цены на нефть стабилизировались, выросли и в настоящий момент находятся на более чем комфортном для рубля уровне. Отечественная валюта, в свою очередь, чувствует себя достаточно уверенно, даже несмотря на очередное усиление геополитической напряженности. На внутреннем рынке темпы инфляции не изменились с момента предыдущего заседания, оставаясь вместе с инфляционными ожиданиями на исторических минимумах.

"С учетом данных факторов у регулятора есть все основания снизить ключевую ставку на 50 пунктов (до 7% годовых) и после этого позволить себе взять длительную паузу, ожидая постепенного сближения фактической инфляции с целевым уровнем в 4%. Подобный вариант существенно нивелировал бы риски ослабления для рубля и улучшил понимание участниками рынка ситуации до конца года", - сказал Кравченко.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,7-57,7 рубля, евро – в коридоре 69,8-71 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.