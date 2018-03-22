Биткоин дешевеет, опускаясь ниже $9 тыс на фоне новостей из Японии

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг продолжает дешеветь, опускаясь ниже 9 тысяч долларов, на фоне новостей из Японии об ужесточении регулирования криптобирж, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.28 мск биткоин дешевел на 2,67%, до 8,694 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 3,22%, до 8,641 тысячи долларов, на Binance - на 2,59%, до 8,647 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом падают в цене более заметно: Ethereum дешевел на 4,37%, до 537,41 доллара, Ripple - на 4,32%, до 0,66 доллара, Bitcoin Cash - на 1,48%, до 1,016 тысячи доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 334,7 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

В четверг агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что японский финансовый регулятор (Financial Services Agency, FSA) планирует выпустить предупреждение в адрес популярной гонконгской криптобиржи Binance. FSA обвиняет Binance в том, что она осуществляет свою деятельность в стране без регистрации.

"Мы находимся в конструктивном диалоге с японским FSA и не получали никаких предупреждений", - сообщил при этом глава торговой площадки Чанг Пэн Чжао (Changpeng Zhao) в своем аккаунте в Twitter.

Кроме этого, по данным местных СМИ, которые приводит телеканала CNBC, национальное полицейское агентство Японии обнаружило в прошлом году 149 случаев взломов криптовалютных бирж, а общий размер потерь от этих взломов оценивается в 662,4 миллиона иен (5,3 миллиона долларов).