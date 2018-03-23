Основной индекс гонконгской биржи рухнул на 3,67% на фоне решения Трампа о тарифах

ПЕКИН, 23 мар /ПРАЙМ/. Основной индекс гонконгской биржи Hang Seng рухнул на 3,67% после открытия торгов в пятницу утром на фоне решения президента США Дональда Трампа о введении пошлин на ввоз в страну стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на 9.20 по местному времени (4.20 мск), гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,67% - 29930,23 пункта.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.