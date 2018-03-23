События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

12:30 мск RUB ЦБ - Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)

13:30 мск RUB ЦБ - Публикация пресс-релиза по итогам заседания СД с решением по процентной ставке (март) 7,5% 7,25%

15:00 мск RUB ЦБ - Пресс-конференция

RUB Магнит - аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017

RUB Распадская - финансовая отчетность по МСФО за 2017

RUB Московская биржа - Наблюдательный совет (выборы Председателя правления, вопрос об изменении списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет на ГОСА)

RUB Магнит - СД (приоритетные направления деятельности)

RUB Лукойл - День инвестора /Лондон/ + конференция по результатам МСФО и новые среднесрочные планы и долгосрочные приоритеты

RUB Черкизово Групп - ГОСА (закрытие реестра для участия - 01.03.18, закрытие реестра для получения див-дов - 03.04.18) 13,65 - див-д 2016 59,82 (1П2017) + 75,07 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017