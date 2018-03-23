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События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 марта


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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPYЯпония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)0,9%1%
2:30 JPYЯпония - Индекс потребительских цен (CPI) (м/м) (февраль)0,4%
предв. EURЕврозона - Специальный саммит глав ЕС /Брюссель/
15:10 USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
15:30 GBPВеликобритания - Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
15:30 USDСША - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль)-0,3%0,5%
15:30 USDСША - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль)-3,6%1,5%
15:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)0,5%
15:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)1,2%1,4%
15:30 CADКанада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)-1,8%0,9%
15:30 CADКанада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)0,7%0,5%
15:30 CADКанада - Объём розничных продаж (м/м) (январь)-0,8%1,1%
17:00 USDСША - Продажи нового жилья (февраль)593 тыс623 тыс
17:00 USDКанада - Продажи нового жилья (м/м) (февраль)-7,8%4,4%
17:30 USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
20:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes990
22:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/8 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC668,5 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC167,9 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC122,1 тыс
22:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC-0,8 тыс
22:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-79,5 тыс
22:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю22 тыс
22:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC146,4 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
12:30 мскRUBЦБ - Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
13:30 мскRUBЦБ - Публикация пресс-релиза по итогам заседания СД с решением по процентной ставке (март)7,5%7,25%
15:00 мскRUBЦБ - Пресс-конференция
 RUBМагнит - аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
 RUBРаспадская - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBМосковская биржа - Наблюдательный совет (выборы Председателя правления, вопрос об изменении списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет на ГОСА)
 RUBМагнит - СД (приоритетные направления деятельности)
 RUBЛукойл - День инвестора /Лондон/ + конференция по результатам МСФО и новые среднесрочные планы и долгосрочные приоритеты
 RUBЧеркизово Групп - ГОСА (закрытие реестра для участия - 01.03.18, закрытие реестра для получения див-дов - 03.04.18)13,65 - див-д 201659,82 (1П2017) + 75,07 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBГК ТНС Энерго - ВОСА (реестр закрыт 23.03.2018, в заочной форме, об одобрении крупной сделки /более 50% балансовой стоимости активов/ и сделки с заинтересованностью)
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