События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 марта

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,9%
|1%
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс потребительских цен (CPI) (м/м) (февраль)
|0,4%
|предв.
|EUR
|Еврозона - Специальный саммит глав ЕС /Брюссель/
|15:10
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|15:30
|GBP
|Великобритания - Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
|15:30
|USD
|США - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|-0,3%
|0,5%
|15:30
|USD
|США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|-3,6%
|1,5%
|15:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,2%
|1,4%
|15:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,8%
|0,9%
|15:30
|CAD
|Канада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,7%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада - Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-0,8%
|1,1%
|17:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (февраль)
|593 тыс
|623 тыс
|17:00
|USD
|Канада - Продажи нового жилья (м/м) (февраль)
|-7,8%
|4,4%
|17:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|20:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|990
|22:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|8 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|668,5 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|167,9 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|122,1 тыс
|22:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-0,8 тыс
|22:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-79,5 тыс
|22:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|22 тыс
|22:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|146,4 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|12:30 мск
|RUB
|ЦБ - Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
|13:30 мск
|RUB
|ЦБ - Публикация пресс-релиза по итогам заседания СД с решением по процентной ставке (март)
|7,5%
|7,25%
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ - Пресс-конференция
|RUB
|Магнит - аудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Распадская - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Московская биржа - Наблюдательный совет (выборы Председателя правления, вопрос об изменении списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет на ГОСА)
|RUB
|Магнит - СД (приоритетные направления деятельности)
|RUB
|Лукойл - День инвестора /Лондон/ + конференция по результатам МСФО и новые среднесрочные планы и долгосрочные приоритеты
|RUB
|Черкизово Групп - ГОСА (закрытие реестра для участия - 01.03.18, закрытие реестра для получения див-дов - 03.04.18)
|13,65 - див-д 2016
|59,82 (1П2017) + 75,07 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|ГК ТНС Энерго - ВОСА (реестр закрыт 23.03.2018, в заочной форме, об одобрении крупной сделки /более 50% балансовой стоимости активов/ и сделки с заинтересованностью)