Биржи АТР закрылись падением на 3-4% на обострении торгового конфликта США и Китая

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы рухнули в среднем на 2,5-4,5% после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI упал на 3,18%, до 2416,76 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 3,39%, до 3152,76 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,49%, до 1766,61 пункта. Гонконгский Hang Seng Index потерял 2,45%, достигнув 30309,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,96%, до 5820,7 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 4,51%, до 20617,86 пункта.

Давление на настроения азиатских инвесторов оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин. По словам президента США, введение торговых ограничений в отношении Китая будет стоить Пекину 60 миллиардов долларов.

После данного решения президента США министерство коммерции Китая ранее в пятницу опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер против этих действий.

Аналитик UBS Securities Гао Тин (Gao Ting), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что тарифы, предлагаемые президентом США, могут привести к замедлению темпов роста ВВП Китая в 2018 году на 0,1%.

Данные шаги со стороны США и Китая усилили опасения инвесторов относительно возможной глобальной торговой войны и привели к сокращению спроса на рискованные активы. Например, инвесторы начали скупать более надежную иену, которая в результате торгуется на максимумах к доллару с ноября 2016 года. Укрепление иены, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на акции японских экспортеров и фондовый рынок страны в целом.