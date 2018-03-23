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Биржи Европы снижаются на обострении опасений глобальной торговой войны


Рынки / Индексы

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж в пятницу демонстрируют уверенную негативную динамику вслед на рынками Азии на фоне усилении опасений, связанных с возможностью глобальной торговой войны, свидетельствуют данные площадок.

По состоянию на 11.33 мск французский индекс CAC 40 снижался на 1,13%, до 5109,33 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 11965,09 пункта, британский FTSE 100 - на 0,6%, до 6911,99 пункта.

Основным фактором, который уводит вниз биржи в пятницу, являются новости из США и Китая, которые уже привели сегодня к падению бирж в Азии на 3-4%. В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что когда мы стоим на пороге торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками, нельзя не беспокоиться о влиянии происходящего на реальную экономику.

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