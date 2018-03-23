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Рынок акций РФ снижается вместе с европейскими площадками


Рынки / Индексы

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется в минусе вместе с европейскими площадками, падающими на 0,43-1,4%.

Индекс Мосбиржи к 15.26 терял 0,18% - до 2281,62 пункта, индекс РТС - 0,07%, до 1257,96 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 14 копеек - до 57,11 рубля, курс евро рос на 11 копеек - до 70,56 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дорожал на 0,73% - до 69,41 доллара за баррель.

Индексы нейтрально отреагировали на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,25%.

Банк России отметил, что продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в течение года. Также, по его прогнозу, годовая инфляция в России составит 3-4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

При этом ЦБ РФ также пообещал, что будет отслеживать внешние риски инфляции, учитывая усиление неопределенности в мировой торговле.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

"Лукойл" LKOH в ходе торгов пятницы обогнал "Роснефть" ROSN по рыночной капитализации: стоимость компании исходя из котировок акций на Московской бирже в моменте достигала 3 триллионов 313,8 миллиарда рублей при том, что госкомпания стоила 3 триллиона 313,5 миллиарда рублей.

Ранее в пятницу "Лукойл" обгонял по рыночной капитализации и "Газпром" GAZP, однако к текущему моменту газовый холдинг вернул лидерство среди компаний нефтегазового сектора — его стоимость составляла 3,332 триллиона рублей. Снова обошла к этому моменту "Лукойл" и "Роснефть", чья рыночная капитализация составляла 3,316 триллиона рублей против 3,297 триллиона у "Лукойла".

Впрочем, лидером по капитализации на Московской бирже остается Сбербанк SBER, общая рыночная капитализация которого составляет 5,905 триллиона рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ИСКЧ (2,35%), "М.Видео" (1,79%), "Уралкалия" (1,64%), Polymetal (1,18%).

Среди лидеров падения – акции "Энел Россия" (-2,67%), ММК (-2,17%), "Соллерса" SVAV(-1,93%), "Распадской" (-1,92%), НЛМК (-1,78%) и обыкновенные акции "Башнефти" BANE(-1,73%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи проведет сегодняшнюю сессию под давлением, вероятный коридор движения индикатора составляет 2250-2290 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".

До тех пор, пока индекс Мосбиржи торгуется выше 2250 пунктов, говорить о более агрессивных продажах в бумагах преждевременно, считает Сергей Дроздов из "Финама". Тем не менее, с открытием заокеанских биржевых площадок негативные настроения на мировых биржах могут усилиться, полагает он.

"Учитывая внешний негатив и дефицит восходящего импульса на рынке нефти, где Brent ведет невнятную борьбу за уровень 69, медвежьи риски для российского рынка сохраняются. Таким образом, на открытии американских площадок вполне может обостриться бегство от рисков и утянуть отечественные индексы глубже на отрицательную территорию, и тогда внутридневные потери превысят 1-1,5%", - считает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".

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