Двухдневная распродажа акций Tencent привела к снижению ее капитализации на $52 млрд

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Акции Tencent Holdings Ltd. в пятницу вновь подешевели. Их суммарное падение по итогам двух дней составило 9,2%. Инвесторы пытаются понять решение Naspers, одного из крупнейших акционеров китайского технологического гиганта, которая продала принадлежащие ей акции Tencent почти на 10 млрд долларов, сообщат Dow Jones.

Двухдневное падение бумаг самой ценной азиатской компании привело к снижению ее рыночной капитализации на 52 млрд долларов. Это случилось в весьма чувствительное время для акций мировых технологических компаний, которые на этой неделе стремительно падают из-за опасений насчет сохранности частной информации, развернувшихся вокруг Facebook <FB> Inc.

Падение акций Tencent началось после публикации вечером в среду разочаровывающей отчетности. А вечером в четверг поступили сообщения, что Naspers Ltd., медийная и интернет-компания из ЮАР, сократит свою долю в китайском гиганте до 31,2% с 33,2%. Naspers планировала продать эти акции по 405 гонконгских долларов за бумагу, что предполагает дисконт в 7,8% к цене их закрытия в четверг. Это стало известно из протокола о намерениях, который оказался в распоряжении The Wall Street Journal. Продажа запланирована на 27 марта.

В пятницу акции Tencent потеряли 4,4%, закрывшись на отметке 420 гонконгских долларов, хотя через несколько минут после начала сегодняшних торгов они падали на 7,8%. Просадка бумаг Tencent способствовала снижению ведущего гонконгского индекса Hang Seng, который по итогам дня потерял 2,5%.

Торги акциями Tencent сегодня можно признать взрывными: на Гонконгской фондовый бирже прошли сделки более чем с 300 млн акций компании. Согласно FactSet, это в 10 раз превышает их средний торговый объем за последние 30 дней и является максимальным объемом с момента их первых двух дебютных дней на бирже Гонконга в июне 2004 года.

Кроме того, инвесторы бросились заключать сделки с опционами на акции Tencent. Сегодня в списке наиболее торгуемых опционов на Гонконгской фондовой бирже были опционы пут, которые дают право продать к среде акции Tencent по цене 400 гонконгских долларов. Семь из 10 опционов пут были на акции Tencent, а из 10 опционов колл шесть были на акции этого технологического гиганта.

"Мы вполне довольны исходом сделки, учитывая сложившиеся рыночные условия", - заявил в сегодняшнем интервью The Wall Street Journal генеральный директор Naspers Боб ван Дейк. Он напомнил, что акции Tencent все еще котируются вблизи рекордных максимумов. "Мы долгое время были очень лояльным акционером и по-прежнему с оптимизмом оцениваем перспективы Tencent. У них, пожалуй, одна из лучших управленческих команд в мире".

Стремительное падение акций китайского технологического гиганта в последние дни не испортило отношение аналитиков к нему. Они по-прежнему с оптимизмом относятся к компании, которая известна своим приложением-мессенджером WeChat и является крупнейшим мировым разработчиком видеоигр по выручке. Аналитики убеждены, что компания имеет все шансы сохранить сильные темпы роста.

Согласно FactSet, у 42 аналитиков с Уолл-стрит выставлен рейтинг "покупать" по акциям Tencent, у одного аналитика – "держать", и ни у кого нет рекомендации "продавать". В последний раз рекомендация "продавать" акции Tencent была отмечена в марте 2014 года.