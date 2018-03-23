Рубль вечером не меняется к доллару и снижается к евро, не замечая нефть по $70

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером не менялся к доллару и снижался к евро, отыгрывая курсовые колебания основной валютной пары на форекс.

Рост рынка нефти уже в район отметки 70 долларов за баррель сорта Brent и обновление ею максимумов с конца января остается незаметным для рубля на фоне падения аппетита к риску, в том числе, из-за геополитики, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.07 мск снижался на 0,01 рубля - до 57,24 рубля, курс евро рос на 0,28 рубля, до 70,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс рубля к доллару стабилизировался и немного снижался к евро вечером, отыгрывая повышение европейской валюты на форекс в район уровня 1,235 доллара.

При этом рост рынка нефти в район максимумов с конца января - уже около 70 долларов за баррель марки Brent остается незамеченным со стороны курса рубля. В итоге рублевая цена "черного золота" уже поднялась в район уровня 4 тысячи рублей за баррель - к очередному максимуму за несколько месяцев.

Нефть реагирует на сообщения, что сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), может продолжиться в 2019 году. О такой возможности заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Некоторую поддержку рублю оказывают оценки Банка России, который ожидает, что рубль в 2018-2020 годах будет несколько крепче, чем прогнозировалось ранее.

Решение российского финрегулятора понизить ставку на 0,25 процентного пункта оказалось ожидаемым и мало сказалось на курсовой динамике.

В то же время рубль сейчас отвязался от нефти и слабо реагирует на ее рост. Сказывается общее снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

В итоге доллар и евро вечером торговались разнонаправленно к рублю в пределах 0,35%. Рублевая цена нефти колеблется около 4 тысяч рублей за баррель - на максимуме за несколько месяцев.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль остается склонной к росту до закрепления ниже уровня 56,9 и может возобновить движение наверх в район 58, рассуждает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара евро/рубль до закрепления ниже поддержки 70 обладает высокими шансами на возобновление восходящего движения к 71,50", - добавила она.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,5-57,5 рубля, евро - в коридоре 69,8-71 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.