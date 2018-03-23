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Акции Dropbox подорожали более чем на 50% на дебютных торгах


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Акции сервиса для облачного хранения документов Dropbox в ходе дебютных торгов на американской бирже NASDAQ подорожали более чем на 50%, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в пятницу Dropbox объявил цену размещения акций компании, которая составила 21 доллар за акцию, что выше первоначально объявленного Dropbox ценового диапазона в 18-20 долларов за акцию. Однако в ходе торгов пятницы акции компании дорожали более чем на 50%, достигая 31,6 доллара за акцию.

Dropbox в ходе размещения 36 миллионов обыкновенных акций в рамках первичного размещения акций (IPO) планировал привлечь около 756 миллионов долларов.

Dropbox - американская компания, создатель облачного сервиса по хранению данных. Насчитывает более 500 миллионов зарегистрированных пользователей в 180 странах. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.

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