ЦБ РФ снял с ФКБС функции временной администрации по управлению Бинбанком

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Банк России снял с Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) функции временной администрации по управлению Бинбанком, следует из опубликованного на сайте регулятора приказа.

"В связи с формированием органов управления... ПАО "Бинбанк"... Прекратить с 23 марта 2018 года исполнение функций временной администрации по управлению ПАО "Бинбанк", возложенных на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", — говорится в документе.