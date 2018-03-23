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Биржи Европы закрылись снижением, британский FTSE опустился ниже минимума за 15 месяцев


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в сильном минусе, в то время как британский индекс обновил 15-месячный минимум на фоне опасения трейдеров в развитии торговых войн между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 снизился на 0,44% - до 6921,94 пункта, оказавшись на уровне середины декабря 2016 года, когда индекс опускался до отметки в 6925,88 пункта. Французский CAC 40 в пятницу опустился на 1,39%, до 5095,22 пункта, немецкий DAX - на 1,77%, до 11886,31 пункта.

Главный фактором снижения индексов стали опасения инвесторов в развязывании торговой войны между США и Китаем. В четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая. Китай ответил возможным введением пошлин на товары из Штатов.

Дополнительно на торги на Лондонской бирже повлияло укрепление курса фунта стерлингов на фоне договоренности между Евросоюзом и Великобританией по транзитному периоду в рамках выхода страны из объединения (Brexit), достигнутой в понедельник.

В пятницу председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что главы стран ЕС одобрили на саммите в Брюсселе общие положения будущих отношений с Великобританией после ее выхода из союза. Он добавил, что ЕС готов начать переговоры с Великобританией о структуре будущих отношений после Brexit.

Среди немногочисленных компаний, оказавшихся в плюсе по итогам торгов, оказался российский "Полиметалл", который прибавил 0,8% к закрытию, поскольку цена на золото выросла на фоне роста интереса инвесторов к надежным активам.

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