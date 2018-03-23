Биткоин торгуется на уровне около $8,7 тыс

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером торгуется на уровне около 8,7 тысяч долларов, при этом рост сдерживают новости об ограничении криптовалют и ICO (первичного публичного размещения токенов) в разных странах, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.37 мск биткоин дорожал на 0,63%, до 8,727 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 0,2%, до 8,642 тысячи долларов, на GDAX - на 0,17%, до 8,648 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на CoinMarketCap на 0,96%, до 529,36 доллара, Ripple — на 3,12%, до 0,637 доллара, Bitcoin Cash — на 0,02%, до 1,011 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 332,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

"Ограничения криптовалют и ICO в Китае, Индии, США и многих других странах, а также жесткая риторика со стороны большинства правительств негативно влияют на курс биткоина в последние дни. Это сдерживает попытки некоторых крупных игроков играть на повышение курса", - прокомментировал РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.

По мнению эксперта, в случае нейтрального новостного фона на следующей неделе биткоин будет торговаться в диапазоне от 8 до 9 тысячи долларов. При этом любая негативная новость, как в области безопасности, так и в области ужесточения регулирования криптовалют может переломить боковое движение курса и снова отправить его ниже уровня 7,5 тысячи долларов, отметил аналитик.

"Вероятность взлета курса биткоина выше границы в 10 тысяч долларов на следующей неделе можно оценивать как минимальную, скорее всего, мы увидим снижение спроса на криптовалюты", - прогнозирует Коптелов.