FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи США потеряли 1,7-2,4% на опасениях торговых пошлин


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу продолжили падение на фоне введения торговых пошлин США и ответных мерах других стран, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,77%, до 23533,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,43%, до 6992,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 2,1%, до 2588,26 пункта.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов.

Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий. Как пишет агентство MarketWatch, пошлины будут введены на фрукты, говядину и перерабатываемый алюминий из Америки.

Кроме того, Трамп во второй раз за две недели произвел замену в своей внешнеполитической команде, объявив, что экс-постпред США при ООН Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.

Инвесторы обратили внимание также на статистику по рынку жилья. Продажи новых домов в США в феврале снизились на 0,6% по сравнению с пересмотренным показателем января - до 618 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 623 тысяч.

"Сегодня было довольно много хороших новостей, однако инвесторы не могут отвернуться от неопределенности, вызванной решение администрации Трампа по поводу Китая. Они также могут быть обеспокоены слабеющим долларом на фоне роста инфляции", - приводит агентство MarketWatch слова Эрин Браун из UBS Asset Management.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ