События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 марта

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:45
|EUR
|Франция - ВВП (кв/кв)
|0,60%
|0,7% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - ВВП (г/г)
|2,50%
|2,5% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов
|40,1 тыс
|20:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|14:00 мск
|RUB
|Русгидро - аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО и неконсолидированные финансовые результаты по РСБУ за 2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Русгидро - телеконференция менеджмента
|RUB
|Globaltrans - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Русагро - консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Nordgold - выплата фин. див-дов за 2017 (реестр на выплату закрыт 15.03.2018)
|$0,1807 (в том числе: $0,0319 (1кв2016) + $0,0552 (2кв2016) + $0,0424 (3кв2016) + $0,0512 (4кв2016)) - див-д 2016
|$0,0322 (1кв2017) + $0,0482 (2кв2017) + $0,0318 (3кв2017) + $0,045 (4кв2017) - див-д 2017