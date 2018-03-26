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События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 марта


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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:45 EURФранция - ВВП (кв/кв)0,60%0,7% (факт)
9:45 EURФранция - ВВП (г/г)2,50%2,5% (факт)
11:30 GBPВеликобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов40,1 тыс
20:30 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
23:30 USDСША - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
14:00 мск RUBРусгидро - аудированная консолидированная финансовая отчетность по МСФО и неконсолидированные финансовые результаты по РСБУ за 2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUBРусгидро - телеконференция менеджмента
 RUBGlobaltrans - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBРусагро - консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
 RUBNordgold - выплата фин. див-дов за 2017 (реестр на выплату закрыт 15.03.2018)$0,1807 (в том числе: $0,0319 (1кв2016) + $0,0552 (2кв2016) + $0,0424 (3кв2016) + $0,0512 (4кв2016)) - див-д 2016$0,0322 (1кв2017) + $0,0482 (2кв2017) + $0,0318 (3кв2017) + $0,045 (4кв2017) - див-д 2017
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