Биржи Европы растут на снижении опасений глобальной торговой войны

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж растут в понедельник на фоне надежд на то, что планируемые протекционистские меры США будут выборочными и ограниченными и не приведут к глобальной торговой войне, свидетельствуют данные площадок.

По состоянию на 11.52 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,35%, до 5113,13 пункта, немецкий DAX на 0,53%, до 11948,23 пункта, британский FTSE 100 - на 0,35%, до 6945,33 пункта.

Динамику рынков в понедельник продолжают определять настроения инвесторов, связанные с торговыми мерам США по отношению к другим государствам. Президент США Дональд Трамп ранее в марте подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Пошлины, которые, по словам Трампа, вводятся "в защиту национальной безопасности Америки, "будут действовать в течение длительного периода времени". Однако позднее Белый дом приостановил действие этих пошлин для участников Евросоюза и ряда других стран до 1 мая.

"Действие пошлин на сталь и алюминий уже приостановлено для ряда важных торговых партнеров США (Канада, Мексика, ЕС), что позволяет предположить, что президент США использует этот подход больше как рычаг для переговоров, и под ним нет реальных намерений начать глобальную торговую войну", - считает аналитик Accendo Markets Майк ван Дулкен (Mike van Dulken), которое приводит агентство Рейтер.