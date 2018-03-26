Рубль днем повышался на фоне закрепления нефти выше $70

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рубль днем умеренно растет к евро и в большей степени - к доллару, отыгрывая укрепление европейской валюты на форекс выше 1,24 доллара.

Закрепление рынка нефти выше 70 долларов за баррель сорта Brent поддерживает курс рубля, отмечают трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.05 мск снижался на 0,45 рубля - до 56,84 рубля, курс евро - на 0,18 рубля и равнялся 70,56 рубля.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс рубля днем подрастал к евро и в большей степени к доллару, отыгрывая попытки закрепления европейской валюты на форекс выше уровня 1,24 доллара.

Стоимость нефти закрепляется выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель. Комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ может продолжиться и после 2019 года, продолжают оказывать поддержку нефти. Еще одним фактором роста цены на нефть стало беспокойство инвесторов относительного возможного наложения экономических санкций на Иран со стороны США. Это может привести к перебоям в поставках нефти из Ирана.

Пик налогового сезона марта, приходящийся на эту неделю, поддерживает спрос на рублевую ликвидность и соответственно поддерживает курс рубля.

Некая пауза в потоке геополитического негатива создает условия для попыток рублевых быков сыграть свою партию, отмечают трейдеры.

В итоге, доллар и евро снижались днем на 0,3-0,8%. Рублевая цена черного золота при этом поднялась к уровню 4 тысячи рублей за баррель, что сигнализирует о сохраняющемся замедлении роста рубля к доллару по сравнению с нефтью.

ПРОГНОЗЫ

Неопределенность вокруг торговых отношений между США и КНР продолжает оказывать давление на валюты развивающихся рынков, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ". Дополнительным негативным фактором для рубля может стать дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Западом, добавил он.

"Пока же, если интерес к рискованным активам будет сохраняться, то курс пары USD/RUB сдвинется к уровню 56,7, воспользовавшись дополнительной поддержкой со стороны экспортеров, продающих иностранную валюту в преддверии сегодняшней выплаты НДПИ на сумму около 400 миллиардов рублей", - оценил Левинсон.

Пока рубль получает поддержку от налогового периода, однако уже по истечении квартала, в начале апреля, факторы поддержки могут быть исчерпаны, что может привести российскую валюту вновь к рубежам 57,5-58 против доллара, считает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".