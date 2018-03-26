Индексы РФ умеренно снижаются вслед за рядом акций нефтегазового сектора

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно снижается по основным индексам вслед за рядом акций нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к 15.30 мск снижался на 0,27% - до 2279,44 пункта, индекс РТС - на 0,09%, до 1260,33 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 29 копеек - до 57 рублей, курс евро - на 4 копейки - до 70,7 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался на 0,13% - до 69,9 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ФСК ЕЭС FEES умеренно снижаются - на 0,28% - на фоне неоднозначной отчетности по МСФО за 2017 год.

Чистая прибыль ФСК по МСФО в 2017 году выросла на 6,3%, до 72,7 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 8,3%, до 126,4 миллиарда рублей. При этом выручка снизилась на 5,2% и составила 242,2 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ИСКЧ (5,23%), "Мосэнерго" MSNG(1,97%), префы "Татнефти" TATN(1,65%), акции "Аэрофлота" AFLT(1,39%), ПИКа (1,13%) и префы "Селигдара" SELG(0,95%).

Среди лидеров падения - акции "М.Видео" (-1,8%), префы "Мечела" MTLR(-1,56%), акции "Уралкалия" (-1,4%), "Энел Россия" (-1,33%), ВТБ (-1,3%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,09%) и акции "Газпрома" GAZP(-0,66%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,07%), обыкновенные акции "Ростелекома" RTKM(-1,02%) и акции "Мегафона" MFON(-1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи проторгуется в понедельник в диапазоне 2260-2300 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".

Линейка влияющих на динамику фондового рынка факторов сейчас тоже довольно плотная, среди списка в первую очередь выделяется дестабилизация фондового рынка США, отмечает Николай Подлевских из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Проседание индекса Доу-Джонса почти до уровней минимумов начала февраля напоминает об угрозах дальнейшего еще более выраженного снижения, для российского рынка это крайне важно, обращает внимание он.

"Недаром индекс ММВБ все более настойчиво тестирует на прочность зону поддержки, образованную максимумами начала 2017 года. Понятно, что возможное разрастание сильных продаж на фондовом рынке в США будет давить и на наш рынок. На фоне локальной слабости доллара индекс РТС выглядит чуть более уверенно, чем рублевый ММВБ", - говорит эксперт.