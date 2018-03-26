Биржи США подскочили почти на 1,5% на ослаблении опасений торговой войны США с Китаем

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник растут приблизительно на 1,5%, поскольку опасения трейдеров относительно торговой войны США с Китаем ослабли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,43%, до 23870,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,5%, до 7097,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,34%, до 2623,38 пункта.

В пятницу эти индексы снизились на 1,8-2,4% - участники рынка реагировали на подписание президентом США Дональдом Трампом меморандума, позволяющего ввести ограничения в отношении продукции из Китая, и на ответное опубликование министерством коммерции Китая списка импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Сейчас же инвесторы отыгрывают сообщения СМИ о том, что США и Китай ведут переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны. Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.

"Фондовые индексы начали неделю ростом на сообщениях о переговорах между США и Китаем, которые помогают ослабить опасения торговой войны, которые на прошлой неделе привели акции к снижению", - приводит агентство Франс Пресс мнение руководителя отдела исследований Accendo Markets Михаэла ван Дулкена (Michael van Dulken).