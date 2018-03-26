Рубль вечером стабилен к доллару и теряет к евро на росте геополитических рисков

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером стабилизировался к доллару и падал к евро, отыгрывая курсовые колебания основной валютной пары на форекс.

Стабилизация рынка нефти в районе ключевой отметки 70 долларов за баррель сорта Brent компенсируется геополитическим негативом после новостей о высылке российских дипломатов из ряда стран, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск повышался на 0,01 рубля - до 57,4 рубля, курс евро рос на 0,52 рубля, до 71,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Курс рубля стабилизировался к доллару и падал к евро вечером, отыгрывая повышение европейской валюты на форекс в район уровня 1,245 доллара.

При этом стабилизация рынка нефти в районе максимумов с конца января – около 70 долларов за баррель марки Brent - остается незамеченным со стороны курса рубля. В итоге рублевая цена "черного золота" уже закрепляется выше круглого уровня 4 тысячи рублей за баррель, обновляя максимумы с 2015 года.

Участники рынка нефти сохраняют свое внимание на геополитической обстановке, в частности, на возможном торговом конфликте между Китаем и США.

В то же время рубль во второй половине торгов попал под геополитическое давление на фоне новостей о высылке российских дипломатов из ряда стран в связи с "делом Скрипаля".

В итоге доллар и евро вечером росли к рублю в пределах 0,9%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Потери рубля могли бы быть еще сильнее, если бы не рынок нефти и крупные налоговые выплаты на внутреннем рынке, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Стоимость нефти марки Brent хоть и скорректировалась с вечера пятницы, однако остается вблизи комфортного уровня в 70 долларов за баррель. В свою очередь, на внутреннем межбанковском рынке платежи в бюджет не позволили рублевым ставкам отыграть в полной мере снижение ключевой ставки ЦБ", - добавил он.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57-58 рублей, евро – в коридоре 70,4-72,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.