Рынок акций РФ снизился на политических новостях

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в понедельник по основным индексам на политических новостях.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,95% - до 2240,85 пункта, индекс РТС - на 2,42%, до 1230,96 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.55 мск рос на 4 копейки - до 57,33 рублей, курс евро снижался на 64 копейки - до 71,37 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижается на 0,49% - до 69,47 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ПОЛИТИКА НАДАВИЛА НА ИНДЕКСЫ

В понедельник 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с "делом Скрипаля".

История с массовой высылкой российских дипломатов из 14 стран ЕС и США, связанная с так называемым "делом Скрипаля", набирает все большие обороты, отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

"Пока это игра на нервах: кто вышлет больше политиков, кто ярче прокомментирует. Однако чем дальше, тем более очевидно, что так просто эта история не закончится. Инвесторы уходят от рисков на всякий случай и продают российские активы", - добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ИСКЧ (6,4%), префы "Татнефти" TATN(1,77%), акции "Мосэнерго" MSNG(1,44%), Polymetal (1,18%) и префы "Селигдара" SELG(0,95%).

Среди лидеров падения - акции "Распадской" (-5,98%), "Уралкалия" (-5,4%), ВТБ (-4,3%), обыкновенные акции "Россетей" (-3,14%), акции "Энел Россия" (-3,07%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(-2,72%), обыкновенные акции Сбербанка SBER(-2,67%) и акции "Газпрома" GAZP(-2,63%).

"Ростехнадзор после плановой проверки соблюдения требований промышленной безопасности оштрафовал "Распадскую" RASP на 1,25 миллиона рублей: выявлено и предписано к устранению 257 нарушений норм и правил в области промышленной безопасности, из них: 41 нарушение паспорта крепления горных выработок; 58 нарушений при эксплуатации электрооборудования; 45 нарушений противопожарной защиты объектов; 28 нарушений требований при эксплуатации транспорта (конвейерного и доставки людей и грузов). Неудивительно, что после таких новостей именно "Распадская" возглавила рейтинг падающих бумаг на российском рынке", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Акции "Уралкалия" в понедельник держались среди рыночных аутсайдеров, отмечает Бодрова из "Альпари". Свежих корпоративных новостей пока не поступало, бумагу тянет вниз внешняя конъюнктура и технические факторы, считает она. "Сегодня была пробита промежуточная поддержка на уровне 108,4 рубля, что открыло продавцам дорогу в область 103 рублям", - добавляет она.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2190-2300 пункта, индекс РТС, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1200-1265 пунктов, ожидает Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

Если при стоимости нефти в 70 долларов за баррель, мы едва выбираемся в плюс, то в случае развития коррекционных настроений на сырьевых рынках, цепляться нашему рынку будет не за что, считает Анастасия Игнатенко из ГК TeleTrade.

"Пока все кажется не таким катастрофичным, но поддержка на уровне 2260 пунктов по индексу Мосбиржи тестируется уже в 4-5 раз. На мой взгляд, шансы на ее устойчивость тают с каждым днем. А значит и сценарий углубления снижения не за горами. Я предрекаю нашему рублевому индексу откат в район 2200-2210 пунктов уже на текущей неделе. Выкупать откаты пока не советую", - добавляет она.