Биржи Европы закрылись снижением на фоне высылки странами ЕС российских дипломатов

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в минусе, отреагировав на новости о высылке 16 странами ЕС российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,48%, до 6888,69 пункта, французский CAC 40 - на 0,57%, до 5066,28 пункта, немецкий DAX - на 0,83%, до 11787,26 пункта.

Давление на европейские рынки оказали политические новости. Ранее в понедельник было объявлено, что 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

При этом на европейские индексы слабо повлияла положительная динамика американских бирж, вызванная некоторым спадом напряженности в торговых отношениях между США и КНР. Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.

"Несмотря на значительный рост бирж США, которые поднялись более чем на 1,5% на открытии, повышенная напряженность в отношениях с Россией убедила нас в том, что волатильность (европейских индексов - ред.) никуда не делась", - цитирует агентство Рейтер аналитика City Index Фиону Чинкотту (Fiona Cincotta).