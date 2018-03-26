"Мегафон" может стать миноритарием объединенной компании "Связного" и "Евросети"

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. "Мегафон" MFON обсуждает с группой SLV Олега Малиса сделку по объединению бизнесов "Связного" и "Евросети", может стать миноритарием объединенной компании, сообщил РИА Новости представитель "Мегафона".

"Мегафон" и группа SLV Олега Малиса обсуждают сделку по объединению бизнесов "Связного" и "Евросети", в результате которой "Мегафон" может стать миноритарным акционером объединенной компании", - сказал он.

Ранее в понедельник Федеральная антимонопольная служба сообщила о получении ходатайства структуры "Мегафона" о приобретении "Связного". Рассмотрение было продлено до 21 мая.