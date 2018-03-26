"Мегафон" может стать миноритарием объединенной компании "Связного" и "Евросети"

Добавлена информация о сделках (в третьем абзаце и далее).

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. "Мегафон" MFON обсуждает с группой SLV Олега Малиса сделку по объединению бизнесов "Связного" (контролируется SLV) и "Евросети", может стать миноритарием объединенной компании, сообщил РИА Новости представитель "Мегафона".

"Мегафон" и группа SLV Олега Малиса обсуждают сделку по объединению бизнесов "Связного" и "Евросети", в результате которой "Мегафон" может стать миноритарным акционером объединенной компании", - сказал он.

Ранее в понедельник Федеральная антимонопольная служба сообщила о получении ходатайства структуры "Мегафона" о приобретении "Связного". Рассмотрение было продлено до 21 мая. Ходатайство подано через кипрскую компанию "Лефборд Инвестментс Лимитед" (на 100% принадлежит "Мегафону", через нее оператор владеет акциями "Евросети"), которая просит разрешить ей приобретение АО "Связной Логистика" и ООО "Мобильный телекоммуникационный сервис".

В пресс-службе "Мегафона" ранее заявили, что компания рассматривает разные варианты дальнейшего развития "Евросети".

"Мегафон" в конце прошлого года заявлял, что примерно в течение месяца после закрытия сделки по разделу "Евросети" планирует договориться об объединении своей части в ритейлере с другим игроком на этом рынке, наиболее вероятным партнером по консолидации назывался "Связной". Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков пояснял тогда, что оператор не заинтересован в том, чтобы консолидировать результаты "Евросети" в своей отчетности, поэтому объединение с другим ритейлером необходимо заключить как можно быстрее.

Сделка по разделению "Евросети" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом" была закрыта в конце февраля. В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера — примерно 1800 магазинов — и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.