Биржи АТР растут вслед за индексами США и на фоне ослабления опасений о торговой войне

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром во вторник растут, следуя динамике американских индексов накануне, которые перешли к росту на фоне новой риторики Китая и США по вопросу торгового взаимодействия, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97%, до 3164,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,21%, до 1829,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,91%, до 30826,46 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,68%, до 2453,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,73%, до 5832,6 пункта, Nikkei 225 - на 2,21%, до 21227,27 пунктов.

Трейдеры по-прежнему следят за развитием торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем. На прошлой неделе страны президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. Пекин ответил на это также протекционистской риторикой и объявил, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, среди 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.

При этом, как пишет издание The Wall Street Journal, инвесторы к концу понедельника были слегка успокоены сообщениями о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны. В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.

Японские биржи растут вследствие коррекционного снижения курса иены.

Но как считают аналитики, чье мнение приводит издание, несмотря на в целом оптимистичную тенденцию, рынки все равно ждут снижения цен. "Сейчас не наблюдаем особого рвения выхода на биржи", - сообщила стратег по ценным бумагам в региональном подразделении DBS Bank в Сингапуре Джоанна Гох (Joanne Goh).