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Золото дешевеет на фоне ослабления безрисковых настроений


Commodities / Рынки

 


МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром снижается, давление на показатель оказывает ослабление геополитического напряжения, связанного с опасностью торговой войны между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1 доллар, или на 0,07% - до 1354 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,34% - до 16,74 доллара за унцию.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров.

Уже в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин. В результате геополитическая напряженность ослабла, что привело к удешевлению золота.

Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому спрос на него повышается на фоне геополитической неопределенности, а на фоне ослабления безрисковых настроений, наоборот, снижается. Такая динамика приводит к удешевлению металла.

 

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