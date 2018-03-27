События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 марта

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Росгосстрах - СД (вопрос о реорганизации в форме присоединения компаний "Капитал страхование", "Капитал Ре" и "КС-Холдинг", вопрос о цене выкупа акций у акционеров, не согласных с реорганизацией, дата ГОСА)