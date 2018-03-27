События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 марта

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:10
|USD
|США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|3:00
|AUD
|Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м) (февраль)
|-2,10%
|-0,7% (факт)
|3:45
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|10:00
|EUR
|Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,10%
|1,50%
|10:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)
|1,20%
|1,60%
|13:00
|EUR
|Франция - Общее число безработных
|3,463 млн
|16:00
|USD
|США - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (янвврь)
|6,30%
|6,10%
|17:00
|USD
|США - Индекс доверия потребителей CB (март)
|130,8
|131,2
|18:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|23:30
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,739 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Группа О`Кей - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|НОВАТЭК - закрытие реестра для ВОСА (20.04.2018, фин. див-ды 2017)
|6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 2016
|6,95 (1П2017) + 8 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Росгосстрах - СД (вопрос о реорганизации в форме присоединения компаний "Капитал страхование", "Капитал Ре" и "КС-Холдинг", вопрос о цене выкупа акций у акционеров, не согласных с реорганизацией, дата ГОСА)
|RUB
|СК "РЕСО-Гарантия" - ВОСА (вопрос о совершении крупной сделки /стоимостью более 50% балансовой стоимости активов компании/)
|RUB
|Банк Возрождение - пресс-конференция топ-менеджмента, посвященная финансовым результатам по МСФО за 2017