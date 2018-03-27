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События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 марта


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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:10 USDСША - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
3:00 AUDАвстралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м) (февраль)-2,10% -0,7% (факт)
3:45 AUDАвстралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
10:00 EURИспания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)1,10%1,50%
10:00 EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март)1,20%1,60%
13:00 EURФранция - Общее число безработных3,463 млн
16:00 USDСША - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (янвврь)6,30%6,10%
17:00 USDСША - Индекс доверия потребителей CB (март)130,8131,2
18:00 USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
23:30 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)-2,739 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBГруппа О`Кей - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBНОВАТЭК - закрытие реестра для ВОСА (20.04.2018, фин. див-ды 2017)6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 20166,95 (1П2017) + 8 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017
 RUBРосгосстрах - СД (вопрос о реорганизации в форме присоединения компаний "Капитал страхование", "Капитал Ре" и "КС-Холдинг", вопрос о цене выкупа акций у акционеров, не согласных с реорганизацией, дата ГОСА)
 RUBСК "РЕСО-Гарантия" - ВОСА (вопрос о совершении крупной сделки /стоимостью более 50% балансовой стоимости активов компании/)
 RUBБанк Возрождение - пресс-конференция топ-менеджмента, посвященная финансовым результатам по МСФО за 2017
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