Доллар укрепляется на снижении обеспокоенности вокруг торговых отношений США и КНР

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник поднимается, обеспокоенность на глобальных рынках вокруг недавнего обострения отношений между США и Китаем ослабевает, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,24% - до 89,24 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,2431 доллара за евро с 1,2443 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 105,58 иены за доллар со 105,41 иены на предыдущем закрытии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров.

Уже в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.

Рост спроса на доллар наблюдается на фоне перехода некоторых инвесторов к более рисковым активам. По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Франс Пресс, такая поддержка является сомнительной, так что едва ли удивительно, что перспективы укрепления доллара остаются слабыми. Индекс доллара остается на самых низких значениях с конца 2014 года на уровне около 90 пунктов.