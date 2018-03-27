Рынок акций РФ прибавляет более 1% на позитиве от нефти

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет по основным индексам более 1% на позитиве от нефти.

Индекс Мосбиржи к 16.25 мск рос на 1,19% - до 2267,5 пункта, индекс РТС - на 1,29%, до 1246,83 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 16 копеек - до 57,32 рубля, курс евро снижался на 18 копеек - до 70,97 рубля.

Майский фьючерс марки Brent рос на 0,62% - до 69,95 доллара за баррель (уже поднимался в ходе дневных торгов до 70,4 долларов за баррель), свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги банка "Возрождения" оказались в лидерах роста (префы растут на 3,93%, обыкновенные акции – на 1,09%) на фоне сильной отчетности по МСФО за 2017 год.

Так, банк "Возрождение" в 2017 году нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза - до 3,274 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы за отчетный период составили 11,473 миллиарда рублей, что на 17,1% больше в годовом выражении.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – большинство акций нефтегазового сектора. Акции "Газпрома" GAZP поднимаются на 2,16%, "Газпром нефти" – на 2,74%, "Лукойла" LKOH– на 2,53%, "Роснефти" ROSN– на 0,8%, также в лидерах бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы растут на 0,96%, обыкновенные акции – на 2,01%).

Также во вторник лидирует ряд бумаг горнодобывающего и металлургического секторов. Акции "Русала" поднимаются на 2,59%, "Распадской" – на 2,45%, НЛМК – на 1,26% и "Северстали" CHMF– на 0,89%.

Возможная торговая война является в настоящий момент основным фактором нестабильности в металлургическом секторе, отмечает Регина Гирфанова, директор по инвестиционному консультированию Sberbank Private Banking. Параметры пошлин и ограничений на продукцию пока до конца неясны, добавляет она.

"Начавшиеся переговоры США и Китая, безусловно, привнесли позитивный настрой на рынок и вызвали у инвесторов оптимизм. Тем не менее, повышенная волатильность в секторе будет сохраняться, пока не будет ясности. Мы считаем, что есть вероятность того, что американский президент Дональд Трамп готов смягчить свою позицию, которая изначально была очень жесткой", - комментирует эксперт.

Среди лидеров падения - акции ИСКЧ (-3,28%), "М.Видео" (-1,68%), "Аэрофлота" AFLT(-1,4%), префы "Селигдара" SELG(-1,06%), акции "Уралкалия" (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что торговая динамика индексов будет боковой. К вечеру возможно возобновление коррекции. полагает он.

"Факторы, которые вызвали снижение рынка вчера, не утратили свое действие, а напротив, могут усилиться. В частности, это негативный внешнеполитический фон и техническая картина", - полагает он. По его мнению, индекс Мосбиржи может опуститься ниже вчерашнего минимума, аналитик ожидает закрытие в диапазоне 2200-2230 пунктов.

Индекс Мосбиржи во вторник попробует закрепиться в коридоре 2230-2265 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".

"Еще вчера мы видели довольно сильную негативную реакцию на очередное внешнее давление на Россию, но сегодня эмоции уже прошли. Вряд ли РФ в ближайшие месяцы оставят в покое, а значит, новые санкции и новые провокации еще неоднократно будут приводить к распродажам на российском фондовом рынке. Благо, высокие цены нефть пока оказывают российским акциям, облигациям и национальной валюте хорошую поддержку, но и тут все скоро должно измениться", - считает Василий Олейник из "Финама".

Вчера рублевый индекс Московской биржи проколол важный уровень поддержки на отметке 2250 пунктов и даже закрылся ниже него - пока это только первый негативный технический звоночек, отмечает он. Но если и закрытие текущей недели будет ниже данного рубежа, российским инвесторам лучше начинать частично выходить из рисковых активов, рекомендует аналитик.

"Сегодня российским биржевым индексам и многим акциям удалось восстановить половину вчерашних потерь, хотя ближе к закрытию дня всё может измениться к худшему", - добавляет он.