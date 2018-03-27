Рынок акций РФ вырос на внешнем позитиве вслед за мировыми рынками и нефтью

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на внешнем позитиве вслед за мировыми рынками и нефтью.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,97% - до 2262,5 пункта, индекс РТС - на 1,06%, до 1243,99 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.17 мск рос на 18 копеек - до 57,34 рублей, курс евро - на 1 копейку - до 71,16 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,24% - до 69,69 доллара за баррель (уже поднимался в ходе дневных торгов до 70,4 доллара за баррель), свидетельствуют данные торгов.

"Российский рынок акций накрыло волной технической коррекции после распродаж предыдущих дней, дополнительная поддержка идет со стороны нефти. Однако не стоит заблуждаться, глядя на сегодняшнее ралли: геополитический фактор никуда не делся, просто именно сегодня он не обострялся. Про вчерашние стрессы тоже забывать не стоит: пока российские дипломаты в европейских странах и США собирают вещи и возвращаются на родину, Запад разрабатывает новые меры влияния на Россию", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Префы банка "Возрождение" оказались в лидерах роста (5,74%) на фоне сильной отчетности по МСФО за 2017 год, обыкновенные акции банка остались на уровне предыдущего закрытия – 414,5 рубля.

Так, "Возрождение" в 2017 году нарастил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза - до 3,274 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы за отчетный период составили 11,473 миллиарда рублей, что на 17,1% больше в годовом выражении.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста к закрытию торгов – ряд акций нефтегазового комплекса. Акции "Газпрома" GAZP поднялись на 1,83%, "Газпром нефти" – на 2,95%, "Лукойла" LKOH– на 2,05%, "Роснефти" ROSN– на 0,52%.

Также во вторник лидируют акции "Русала" (2,98%), "Распадской" (1,22%), префы "Мечела" MTLR(1,8%), Акции "Русгидро" поднялись на 2,91%, "Мосэнерго" MSNG выросли на 2,21%, "Энел Россия" – на 2,2%, ПИКа – на 1,92%.

"Акции "Русгидро" сегодня оказались в числе биржевых фаворитов. После шести дней распродажи и реакций на смешанную отчетность бумаги технически корректируются. На быстрый рост в моменте рассчитывать не приходится, акции могут начать консолидацию в пределах 75-75,45 копеек, вряд ли выше", - комментирует Бодрова из "Альпари".

Среди лидеров падения - акции ИСКЧ (-2,73%), "М.Видео" (-2,48%), "Аэрофлота" AFLT(-1,91%), "Полюса" (-1,43%), "МРСК Центар" (-1,2%) и акции "Уралкалия" (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи стабилизировался в диапазоне 2230-2270 пунктов, но о возвращении к 2300 пунктам речи пока не идет. Индекс РТС находится ниже проторгованного коридора 1250-1300 пунктов, что не позволяет говорить о планомерном восстановлении индикатора. День отскока на спокойном внешнем фоне - это еще не разворот", - считает Бодрова из "Альпари".

Учитывая корреляцию с американским фондовым рынком, во вторник индекс Мосбиржи продолжил расти, отмечает Гайдар Гасанов из "Международного финансового центра". Ожидается дальнейший рост основных акций, так как нет объективных причин на фиксацию позиций со стороны инвесторов, полагает он.

Индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2210-2320 пунктов, индекс РТС, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1225-1260 пунктов, прогнозирует Иван Марчена из ГК Forex Club.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились к восстановлению от достигнутых накануне минимумов с середины февраля (2250 и 2140 пунктов), отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Неспособность преодолеть отметки 2265 и 1250 пунктов говорит об опасности возвращения к снижению, считает она.