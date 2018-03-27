Акционеры "Фармстандарта" одобрили реорганизацию путем выделения непрофильных активов

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Акционеры "Фармстандарта" PHST одобрили реорганизацию компании путем выделения из нее АО "Вектор — Биофарм", которое займется инвестиционной деятельностью, сообщает "Фармстандарт" во вторник.

Формирование имущества создаваемого общества осуществляется в основном за счет непрофильных активов и денежных средств "Фармстандарта". При этом инвестиционная деятельность определена в качестве основной для "Вектор — Биофарм". Регистрация нового юрлица ожидается в июле этого года.

"Выделение непрофильных активов позволит компании "Фармстандарт" сосредоточиться на ведении своего основного вида деятельности — производстве лекарственных препаратов", — отмечает гендиректор "Фармстандарта" Григорий Потапов.

По итогам реорганизации единственным бенефициаром обеих компаний станет Виктор Харитонин, так как ранее в результате изменений состава участников Augment Investments Limited — контролирующего акционера "Фармстандарта", Егор Кульков утратил статус бенефициара фармкомпании.

"Фармстандарту" принадлежит восемь заводов по производству лекарственных средств, расположенных в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове, а также завод по производству медицинского оборудования в Тюмени. Среди препаратов, которые выпускают предприятия группы — "Арбидол", "Компливит", "Пенталгин", "Флюкостат", "Афобазол".